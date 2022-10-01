Шойгу: женщин не будут призывать в рамках частичной мобилизации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не собираются, сообщает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что женщин в рамках частичной мобилизации призывать не собираются, сообщает РИА Новости.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — ответил на соответствующий вопрос Шойгу.

Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией призывать в ходе проведения частичной мобилизации также не будут, уточнил Шойгу.

«По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», — сказал он.

С мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым Шойгу проверил, как идет подготовка и условия размещения мобилизованных.

Он проинспектировал места размещения призванных из запаса и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке.