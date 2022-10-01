На аэродроме Севастополя загорелся военный самолет
На севастопольском аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео и фото появились в соцсетях.
На севастопольском аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео и фото появились в
Факт подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — написал Развожаев в своем
Он попросил жителей сохранять спокойствие.
По словам губернатора, у самолета частично сработал боекомплект, пилот эвакуировался. Пожар потушили.