На аэродроме Севастополя загорелся военный самолет

На севастопольском аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео и фото появились в соцсетях.

На севастопольском аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео и фото появились в соцсетях .

Факт подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

По словам губернатора, у самолета частично сработал боекомплект, пилот эвакуировался. Пожар потушили.