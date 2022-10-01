Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
17°
Вск, 02
15°
Пнд, 03
16°
ЦБ USD 55.3 -2.11 01/10
ЦБ EUR 52.74 -2.67 01/10
Нал. USD 62.01 / 68 01/10 08:02
Нал. EUR 62 / 66 01/10 10:50
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
9 129
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
11 714
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
26 182
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
4 201
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
На аэродроме Севастополя загорелся военный самолет
На севастопольском аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео и фото появились в соцсетях.

На севастопольском аэродроме Бельбек самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Видео и фото появились в соцсетях.

Факт подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Нештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

По словам губернатора, у самолета частично сработал боекомплект, пилот эвакуировался. Пожар потушили.