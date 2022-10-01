Кадыров обвинил генерала Лапина в отступлении у Лимана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в сдаче Красного Лимана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина в отступлении у Красного Лимана. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин руководил обороной участка. По словам Кадырова, Лапин выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов, перенес свой штаб в Старобельск, за сотню километров от подчиненных.

«Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров.

Он также считает, что генерала «покрывают наверху руководители в Генштабе», и в армии «нет места кумовству, особенно в сложное время».

«Мы должны проводить СВО в полном смысле слова, а не заигрываться. Использовать любую возможность и любое оружие для защиты нашей территории. До сих пор обстреливается Донецк. Жители присоединившихся четырех территорий хотят быть защищенными», — написал глава Чеченской Республики.

Он добавил, что, по его мнению, надо принимать более кардинальные меры, «вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения».

Напомним, ранее Минобороны подтвердило, что российские войска покинули Лиман из-за угрозы окружения.