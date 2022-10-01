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Источник: фигуристка Трусова вновь ушла от Этери Тутберидзе
Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова во второй раз ушла из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Уроженка Рязани будет тренироваться в ЦСКА у Светланы Соколовской. Трусова уходила от Тутберидзе в сезоне-2020/2021 и тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но на олимпийский сезон вернулась.

В конце сентября 18-летняя спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Напомним, ранее стало известно, что спортсменка снялась с произвольной программы контрольных прокатов из-за травмы спины.