Глава поселения в Спасском районе пошел добровольцем вместе с мобилизованными

Глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов стал добровольцем и явился в военкомат наряду с мобилизованными односельчанами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов стал добровольцем и явился в военкомат наряду с мобилизованными односельчанами. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Несмотря на бронь, Михайлов пришел в военкомат, чтобы отправиться в зону спецоперации.

В опубликованном видео Михайлов отметил, что «бывших десантников не бывает».

«Все, кого призывают, это ребята, с которыми я рос. Я их просто не мог не поддержать. Это мои друзья. Всегда легче все претерпеть со своими друзьями, с теми, с которыми вырос, и знаешь, что тыл будет всегда прикрыт», — прокомментировал глава поселения.