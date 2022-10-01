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Генштаб: срочники предстоящего призыва будут служить на территории России
Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории России. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает РИА Новости.

Солдаты-срочники предстоящего призыва будут проходить службу на территории России. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба В. С. РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает РИА Новости.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ», — пояснил Цимлянский.

Он добавил, что обычно призывники проходят военную службу в близлежащих регионах от места призыва. Призывники Москвы, по словам Цимлянского, могут служить практически в любом регионе страны, однако окончательное решение будет принимать призывная комиссия из глава муниципальных образований.

Он добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет.

«Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — сказал контр-адмирал.

Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года планируется призывать на военную службу 120 тысяч человек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Было решено старт призыва перенести на 1 ноября.