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В Скопине грабитель украл газовый котел и сдал его в металлолом
Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

В Скопине грабитель украл газовый котел и сдал его в металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что из ее старой квартиры в аварийном доме пропал газовый котел. Женщина пояснила, что не успела перевезти все вещи в новое жилище.

Оперативники предположили, что похищенное злоумышленник сдаст в пункт приема вторсырья. Объехав несколько организаций, полицейские нашли пункт металлолома, куда недавно мужчина сдавал газовый котел.

Со слов работников пункта составили фоторобот, а местные жители опознали в нем 34-летнего скопинца. Мужчину задержали.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.