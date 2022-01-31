В Шацком районе фура снесла ограждение и знак
За рулем фуры был уроженец Казахстана 1995 года рождения. Водитель не учел погодные условия, превысил скорость. На подъезде к селу Кучасьево машину занесло.
В Шацком районе 29 января грузовик Volvo врезался в ограждение. Об этом пишет ИД «
За рулем фуры был уроженец Казахстана 1995 года рождения. Водитель не учел погодные условия, превысил скорость. На подъезде к селу Кучасьево машину занесло.
Фура снесла барьерное ограждение и километровый знак.
Водитель не пострадал, автомобиль получил повреждения.