В Сасовском районе остановили пьяного водителя на «ВАЗе»

48-летнему местному жителю предложили пройти медосвидетельствование. У него обнаружили 0,912 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасовском районе остановили пьяного водителя на автомобиле «ВАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

48-летнему местному жителю предложили пройти медосвидетельствование. У него обнаружили 0,912 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него административный протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение «прав».