В Сасове 19-летняя девушка обокрала пенсионерку-собутыльницу

В полицию обратилась 75-летняя местная жительница и сообщила, что из дома пропал кошелек со сбережениям в 73 тысячи рублей. Женщина предположила, что это могла сделать ее знакомая — 19-летняя девушка.

В Сасове раскрыли кражу денег у пенсионерки. Подробности в понедельник, 31 января, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 75-летняя местная жительница и сообщила, что из дома пропал кошелек со сбережениям в 73 тысячи рублей. Женщина предположила, что это могла сделать ее знакомая — 19-летняя девушка.

Со слов пенсионерки, накануне перед пропажей денег, к ней заходила 19-летняя гостья, с которой они распили спиртные напитки. Во время застолья пожилая женщина рассказала, что один раз выходила за «добавкой», при этом деньги на покупку алкоголя она доставала из того самого кошелька. Женщина предположила, что ее гостья могла запомнить, где хранятся сбережения.

Полицейские выяснили, что следов взлома на двери или окнах не было. Поэтому они предположили, что пенсионерка может быть права — у подозреваемой в городе сомнительная репутация — она неоднократно была судима за кражу и в последнее время злоупотребляла спиртным.

Разыскав девушку, правоохранители изъяли часть похищенного. Злоумышленницу задержали.

В отношении девушки возбудили уголовно дело. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.