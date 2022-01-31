В Рыбном неизвестные расстреляли собаку
Активисты сообщили, что готовят заявление в полицию.
В Рыбном неизвестные расстреляли собаку. Об этом «
Раненное животное нашли вечером в воскресенье, 30 января. Горожане подумали, что ее сбила машина и отвели в ветеринарную клинику.
Врачи нашли в теле собаки три пули: две находились в мягких тканях, еще одна — в позвоночнике. Предположительно в животное стреляли из пневматического или травматического оружия.
Жители Рыбного рассказали, что пострадало уже около 10 собак.
Активисты сообщили, что готовят заявление в полицию.