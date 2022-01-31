В Ряжске больше года переносят судебный процесс из-за отсутствия присяжных

Мужчина пытался убить бывших родственников — он нанес несовершеннолетней девочке около семи ножевых ранений, ее бабушке — не менее девяти. Несмотря на это суд отпустил мужчину из-под стражи и поместил под домашний арест на время, пока присяжных не наберется нужное количество. Рассмотрение дела постоянно откладывается.

В Ряжске не могут начать судебный процесс из-за отсутствия присяжных. Подробности в понедельник, 31 января, привел портал Vidsboku .

Речь идет о деле двухлетней давности. 20 апреля 2020 года местный житель Анатолий Фирсов пытался убить двух человек — 16-летнюю Веру и ее бабушку Галину Аваевых.

Мужчина является бывшим родственником семейства — его сын женился на матери Веры — Ольге Аваевой.

«Моя дочь, уже имея детей, вышла замуж за его сына. А потом зятя посадили за наркотики на десять лет, — пояснила Галина Аваева. — Дочь разорвала с ним отношения, и его семья, видимо, затаила на нас злобу. Но за это время никаких угроз от них не было, поэтому мы и подумать не могли ни о чем плохом».

В день инцидента дочь Галины уехала в Москву на вахту, а две внучки-школьницы остались с бабушкой.

«Старшая внучка Вера, ей тогда было 16 лет, вечером отпросилась погулять. К десяти часам я ждала ее домой. Время без десяти, я смотрела телевизор на кухне и вдруг услышала какой-то шум на крыльце. А потом тишина. Я выхожу в терраску, шумлю: „Вера!“ Не отвечает. Вышла, включила свет на крыльце. И где-то в глубине участка, где надворные постройки, слышу сдавленный хрип. В шлепках, вся раздетая бегу туда и вижу, как Веру кто-то держит», — рассказала женщина.

В темноте Галина Аваева разглядела бывшего тестя дочери Анатолия Фирсова.

Сама внучка позже рассказала, что после прогулки ее проводил парень. Девушка закрыла калитку железного забора, достала ключи и пошла к крыльцу, но нападавший уже ждал на участке. Он подошел к ней и приставил нож к животу, сказав, что зарежет, если будет кричать. А потом потащил в кусты.

Во время разговора с бывшим родственником выяснилось, что таким образом отец пытался отомстить за сына. В общей сложности он нанес не менее семи ножевых ударов в область грудной клетки, туловища и верхних конечностей ребенку, а ее бабушке — не менее девяти ударов.

Подозреваемого задержали на вторые сутки, а в январе 2021 года, когда завершилось следствие, дело передали в Ряжский районный суд. После этого судебный процесс остановился: Анатолий Фирсов попросил, чтобы его судил суд присяжных, но восьмерых человек для заседания до сих пор не могут найти. Рассмотрение дела постоянно откладывается.

«На предпоследнем заседании, 17 декабря, его вдруг отпускают из-под стражи под домашний арест, — рассказывает Галина Аваева. — Мы были в ужасе. Почему год и восемь месяцев он был „опасен для общества“, а теперь вдруг перестал, хотя ничего за это время не изменилось. Почему его отпустили по такой статье? Он не сотрудничает со следствием, идет в отказ, написал жалобу, что якобы он нас не знает, и мы на него наговариваем. Писал на нас жалобу в наркоконтроль, начальник приходил, конечно, ничего, что там было написано, не подтвердилось».

Подсудимый живет в семи минутах от пострадавших. Женщины опасаются, что Анатоли. Фирсову не помешает электронный браслет и он сможет завершить начатое дело. Поэтому Аваевы планируют переехать из Ряжска поближе к Москве, чтобы больше не бояться за свою жизнь.