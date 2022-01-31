В Рязанской области за сутки выявили 825 новых случаев заражения COVID-19

Госпитализировали за сутки четырех человек.

В Рязанской области за сутки выявили 825 новых случаев заражения COVID-19. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Госпитализировали за сутки четырех человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 67 585 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки 40 человек, всего — 58 445. Умерли за сутки шесть человек, всего — 2 865.

В России за сутки зафиксировали 124 070 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 11 861 077. Госпитализировали за сутки 9 090 человек. Выздоровели за сутки 30 130 человек, всего — 10 248 281. Умерли за сутки 621 человек, всего с начала пандемии — 331 349.