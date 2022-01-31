В Рязанской области ожидаются снег и потепление
Ночью температура воздуха будет -6, -1 градусов, днем -5,0 градусов.
В Рязанской области ожидаются снег и потепление. Прогноз погоды
Во вторник, 1 февраля, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет -6, -1 градусов, днем -5,0 градусов.
Ранее сообщалось, что центр европейской части России окажется под действием отрога антициклона.