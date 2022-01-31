В Рязанской области ожидаются снег и потепление

Ночью температура воздуха будет -6, -1 градусов, днем -5,0 градусов.

В Рязанской области ожидаются снег и потепление. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 1 февраля, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет -6, -1 градусов, днем -5,0 градусов.

Ранее сообщалось, что центр европейской части России окажется под действием отрога антициклона.