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В Рязанской области ожидаются снег и потепление
Ночью температура воздуха будет -6, -1 градусов, днем -5,0 градусов.

В Рязанской области ожидаются снег и потепление. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 1 февраля, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем снег, на дорогах гололедица. Юго-западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет -6, -1 градусов, днем -5,0 градусов.

Ранее сообщалось, что центр европейской части России окажется под действием отрога антициклона.