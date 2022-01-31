В Рязани зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ на 127 процентов

Мониторинг проводили с 24 по 31 января.

В Рязани зафиксировали превышение эпидпорога по ОРВИ на 127 процентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Мониторинг проводили с 24 по 31 января.

Отмечается, что в целом по области эпидемический порог превышен на 92,2%, по Рязани на 127,4%. Преимущественно болели дети до 14 лет.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили рязанцам, что гриппом легче всего заражаются дети с шести месяцев до семи лет, ученики 1-11 классов, студенты вузов, работники медицины, образования, транспорта и коммунальной сферы, беременные, пожилые лица, призывники в армию, лица с хроническими заболеваниям, страдающие метаболическими нарушениями и ожирением.