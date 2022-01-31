В Рязани задержали мужчину, угрожавшего сожительнице расправой табуретом

Инцидент произошел в общежитии на улице Энгельса.

В Рязани задержали мужчину, который угрожал сожительнице расправой табуретом. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в общежитии на улице Энгельса. В полицию позвонила 47-летняя заявительница и сообщила, что ее 53-летний сожитель угрожает ей расправой.

Прибывшие полицейские выяснили, что между сожителями завязался словесный конфликт, в ходе которого мужчина замахивался на сожительницу табуретом и угрожал расправой. Женщина испугалась за свою жизнь и позвонила в полицию.

Дебошира задержали и доставили в отдел МВД. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).