В Рязани за неделю на спецстоянку эвакуировали 40 автомобилей за нарушения

За минувшую неделю — с 24 по 30 января — с рязанских дорог эвакуировали 40 автомобилей. Владельцы транспортных средств либо нарушили ПДД, либо мешали уборке снега.

В Рязани за неделю на спецстоянку эвакуировали 40 автомобилей за нарушения. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

За минувшую неделю — с 24 по 30 января — с рязанских дорог эвакуировали 40 автомобилей. Владельцы транспортных средств либо нарушили ПДД, либо мешали уборке снега.

Так, один из таких автомобилей, «Киа Спектра», эвакуировали с улицы Высоковольтной за остановку на пешеходном переходе. За подобные нарушения на спецстоянку также отправился ряд других автомобилей.

Рязанские госавтоинспекторы попросили водителей быть внимательнее в местах, где планируют припарковать автомобиль, а также обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, и не нарушать действующие правила.