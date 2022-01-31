В Рязани открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19

В понедельник, 31 января, они заработали в четырех районах областного центра.

В Рязани открылись пункты экспресс-тестирования на COVID-19. В понедельник, 31 января, они заработали в четырех районах областного центра.

Пункты бесплатного тестирования развернули на площади Победы у МКЦ, у «Дворца торжеств» на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» на улице Советской Армии и у ТРК «Полетаевский» в Горроще. По словам корреспондента РЗН. инфо, они принимают сразу по несколько человек, на процедуру уходит пять-десять минут.

Люди в очереди рассказали, что рассчитывают после получения результата попасть в торговые центры или посетить впервые за долгое время кафе или рестораны. Кому-то стало интересно сделать бесплатное тестирование. Есть те, кто хочет подтверждения, что у них отрицательный результат. В основном в очереди стоят люди от 30 до 50 лет

Напомним, время работы всех центров — с 10:00 до 16:00 ежедневно, включая выходные и праздничные дни.