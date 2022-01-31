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В Рязани мужчина более пяти часов простоял в очереди в поликлинике № 4
Об этом рассказала его дочь в соцсетях.

В Рязани мужчина более пяти часов простоял в очереди в поликлинике № 4. Об этом в понедельник, 31 января, рассказала его дочь в соцсетях.

По словам девушки, ее отец простоял в очереди более пяти часов, чтобы попасть на прием к терапевту.

«Я всегда достаточно толерантно отношусь к задержкам и к иным ситуациям, но это уже полное безобразие. У меня заболел папа. У него температура. Врача на дом не вызвать — не берут трубки. Пришлось ехать лично в поликлинику. Он стоит в очереди пять часов! Неужели нельзя навести порядок в больницах? И как быть, если ты заболел? За чем следит минздрав?» — написала рязанка.

Ранее в соцсетях появилось видео, где люди стоят в очереди на улице в поликлинику № 11.