В Рязани экс-сотрудница управления капитального строительства одобрила недостроенный ФОК
В результате госучреждение выплатило подрядчику более двух млн рублей за невыполненную работу.
В Рязани экс-сотрудница управления капитального строительства одобрила недостроенный ФОК. Об этом
По версии следствия, бывший главный специалист отдела строительного контроля ГКУ «Управления капитального строительства Рязанской области» приняла у подрядчика фактически невыполненные работы по госконтракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Зубковой. В результате госучреждение выплатило подрядчику более двух млн рублей за невыполненную работу.
По информации собственного источника РЗН. инфо, речь идет о ФОК «Капитан».
Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Дело передали в Советский районный суд для рассмотрения.