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В Рязани экс-сотрудница управления капитального строительства одобрила недостроенный ФОК
В результате госучреждение выплатило подрядчику более двух млн рублей за невыполненную работу.

В Рязани экс-сотрудница управления капитального строительства одобрила недостроенный ФОК. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, бывший главный специалист отдела строительного контроля ГКУ «Управления капитального строительства Рязанской области» приняла у подрядчика фактически невыполненные работы по госконтракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Зубковой. В результате госучреждение выплатило подрядчику более двух млн рублей за невыполненную работу.

По информации собственного источника РЗН. инфо, речь идет о ФОК «Капитан».

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Дело передали в Советский районный суд для рассмотрения.