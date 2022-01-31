В России планируют запретить уничтожать конфискованные продукты

Речь идет о законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документ предлагают дополнить новой статьей — «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

В России предложили запретить уничтожать конфискованные продукты. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму, сообщили « Известия ».

Автором статьи выступил глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, проверять качество товаров может только Роспотребнадзор или Россельзознадзор. После экспертизы, если они пригодны для потребления, продукты предложили использовать по их прямому назначению.

Речь идет о законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документ предлагают дополнить новой статьей — «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — отметил Нилов.