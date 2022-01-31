В Приокском загорелась многоэтажка
Пострадал мужчина 1979 года рождения, его госпитализировали.
Вечером в понедельник, 31 января, в Рязани загорелась многоэтажка на улице Молодцова. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 19:09. Загорелась квартира на девятом этаже. Огонь потушили полностью в 19:35.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадал мужчина 1979 года рождения, его госпитализировали.
В тушении участвовали семь единиц техники и 22 человека. Причина и ущерб устанавливаются.