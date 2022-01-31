В Подмосковье контрактник застрелил срочника, играя с пистолетом
Инцидент произошел утром в понедельник, 31 января.
В Подмосковье контрактник застрелил срочника, играя с пистолетом. Об этом пишет telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел утром в понедельник, 31 января.
В воинской части в городском округе Мытищи 50-летний старший прапорщик получил оружие для сопровождение секретной документации. Выходя из оружейной комнаты, он начал «баловаться» с пистолетом и случайно выстрелил в голову 25-летнему ефрейтору.
Позже прапорщик рассказал, что не знал, что пистолет снят с предохранителя.
В пресс-службе Западного военного округа официально подтвердили информацию.