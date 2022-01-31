В Ленобласти няня два дня скрывала смерть девочки в нелегальном детском саду

О смерти девочки стало известно 30 января. Няня позвонила матери ребенка и сказала, что девочка «плохо дышит», попросила приехать и забрать дочь.

В городе Мурино Ленинградской области няня скрыла смерть ребенка в детском саду. Об этом пишут « Известия ».

О смерти девочки стало известно 30 января. Няня позвонила матери ребенка и сказала, что девочка «плохо дышит», попросила приехать и забрать дочь.

Когда женщина приехала, ребенок уже был мертв. Как сообщил источник издания, к моменту приезда медиков девочка уже два дня как скончалась.На ее теле были синяки. Предположительно, она могла упасть или сиделка ее била.

Отмечается, что женщина нашла няню через мессенджер Telegram.

У женщины не было возможности ухаживать за ребенком. Она отдала дочь няне, которой платила 700 рублей в день. Супруга у женщины нет.

Также известно, что няня сидела еще с двумя детьми помимо погибшей девочки. Следователи начали проверку.