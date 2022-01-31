В Касимове сотрудник администрации незаконно завладел земельным участком

Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

В Касимове сотрудник администрации незаконно завладел земельным участком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В 2020 году сотрудник администрации Касимовского муниципального района арендовал и незаконно присвоил себе земельный участок, который находился в государственной собственности. Территорию с рыночной стоимость 269 тысяч рублей он выкупил за 1 054 рубля, 11 копеек. Отмечается, что госслужащий действовал от имени своего брата, который не знал о происходящем.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Касимовский».