В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет
Такое заявление поступило от вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.
В России предложили запретить педофилам сидеть в интернете. Такое заявление поступило от вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, сообщили
«Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет», — сказала Кузнецова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.