В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет

Такое заявление поступило от вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой.

В России предложили запретить педофилам сидеть в интернете. Такое заявление поступило от вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, сообщили РИА Новости .

«Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть интернет», — сказала Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов.