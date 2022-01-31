В Горроще машина скорой помощи столкнулась с «Ниссаном»

На кадрах видно, что машина скорой помощи ехала на «красный» свет без спецсигналов.

В Горроще машина скорой помощи столкнулась с «Ниссаном». Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла в воскресенье, 30 января, в 20:40 рядом с ТРК «Полетаевский». На перекрестке улиц Полетаева, Гагарина и 6 линии столкнулись машина скорой помощи и Nissan.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что машина скорой помощи ехала на запрещающий сигнал светофора без спецсигналов.

Подробности уточняются.