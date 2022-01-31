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В Гидрометцентре дали прогноз погоды на февраль в Европейской России
Он рассказал, что на всей территории страны, кроме северо-востока, температура прогнозируется с «положительной аномалией».

В феврале на востоке европейской части России, на Урале и в Сибири в феврале ожидается повышение температурной нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что на всей территории страны, кроме северо-востока, температура прогнозируется с «положительной аномалией».

По его словам, температура будет колебаться. В европейской части России прогнозируется избыток осадков.