В Гидрометцентре дали прогноз погоды на февраль в Европейской России

Он рассказал, что на всей территории страны, кроме северо-востока, температура прогнозируется с «положительной аномалией».

В феврале на востоке европейской части России, на Урале и в Сибири в феврале ожидается повышение температурной нормы. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что на всей территории страны, кроме северо-востока, температура прогнозируется с «положительной аномалией».

По его словам, температура будет колебаться. В европейской части России прогнозируется избыток осадков.