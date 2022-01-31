В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП

Водитель «ВАЗ-2111» от травм скончался на месте ДТП. Водитель Mercedes получил травмы, ему оказали медпомощь.

Вечером в воскресенье, 30 января, в Александро-Невском районе столкнулись «одиннадцатая» и Mercedes Benz. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

55-летний житель Тамбовской области на «ВАЗ-2111» столкнулся с Mercedes Benz, за рулем которого был 30-летний житель Челябинской области.

Водитель «ВАЗ-2111» от травм скончался на месте ДТП. Водитель Mercedes получил травмы, ему оказали медпомощь.

Подробности уточняются.