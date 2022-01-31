В Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП
Водитель «ВАЗ-2111» от травм скончался на месте ДТП. Водитель Mercedes получил травмы, ему оказали медпомощь.
Вечером в воскресенье, 30 января, в Александро-Невском районе столкнулись «одиннадцатая» и Mercedes Benz. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
55-летний житель Тамбовской области на «ВАЗ-2111» столкнулся с Mercedes Benz, за рулем которого был 30-летний житель Челябинской области.
Водитель «ВАЗ-2111» от травм скончался на месте ДТП. Водитель Mercedes получил травмы, ему оказали медпомощь.
Подробности уточняются.