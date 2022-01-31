Умерла почетный гражданин Сапожковского района Зинаида Никиткова

Женщина умерла на 86-м году жизни.

Умерла почетный гражданин Сапожковского района Зинаида Никиткова. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в администрации муниципального образования.

Женщина умерла на 86-м году жизни.

«Это был талантливый во всем, неравнодушный, интеллектуальный человек редкостных душевных качеств. Преданная супруга многолетнего главного врача сапожковской ЦРБ Василия Никиткова, прекрасная мать двух дочерей и сына, которых вырастила благородными успешными людьми, заслуженный врач РСФСР, большой общественный деятель. Сапожковцы не случайно одной из первых присвоили ей звание почетного гражданина района, которому она отдала основную часть жизни. Зинаида Павловна была человеком того благородного поколения, которое духовное ставило выше материального, не за страх, а за совесть трудилась ради своей страны. Так и она: руководя отделением грязелечения, добилась его востребованности по всему Советскому Союзу», — говорится в некрологе.

Зинаида Никиткова возглавляла женсовет. Благодаря ей появились памятник военному и изобретателю Гобято в Морозовых Борках, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны летчикам на сапожковском кладбище, мемориальная доска на одном из корпусов ЦРБ врачу-основоположнику, краеведу и ученому, открывателю лечебных грязей Стаханову.