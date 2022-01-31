Суд арестовал устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове

Ранее следствие обратилось с ходатайством об аресте Струженкова.

Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее следствие обратилось с ходатайством об аресте Струженкова.

«В суд поступило ходатайство об избрании Струженкову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

Молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Пострадали 12 подростков, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.