Суд арестовал устроившего взрыв в православной гимназии в Серпухове
Ранее следствие обратилось с ходатайством об аресте Струженкова.
Басманный суд Москвы арестовал Владислава Струженкова, устроившего взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове. Об этом в понедельник, 31 января,
Ранее следствие обратилось с ходатайством об аресте Струженкова.
«В суд поступило ходатайство об избрании Струженкову меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.
Молодой человек обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.
Напомним, взрыв в православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел в понедельник, 13 декабря. Пострадали 12 подростков, одного из них доставили в больницу в тяжелом состоянии. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.