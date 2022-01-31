Семья Елены Логуновой вновь попросила арестовать ее мужа

Наталья Кошелева и ее супруг подготовили обращения в порядка 40 федеральных органов.

Семья Елены Логуновой вновь попросила арестовать ее мужа. Об этом сообщил адвокат матери пропавшей рязанки Максим Калинов.

Он отметил, что Наталья Кошелева и ее супруг подготовили обращения в порядка 40 федеральных органов.

«Кошелева Наталья и ее супруг полагают, что именно Логунов Александр совершил в отношении Логуновой Елены преступление. Кроме того, со слов Кошелевой Натальи все несостыковки в показаниях Логунова Александра следствием установлены», — отметил адвокат.

В обращениях семья рязанки в очередной раз просит арестовать Александра Логунова и допросить в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Калинов отметил, что обращение уже не первое, но он уверен, что оно и другие действия «обязательно принесут результат» и преступление будет раскрыто.

Адвокат также подчеркнул, что у матери пропавшей рязанки нет претензий к работе следствия, но она полагает, что все силы нужно сосредоточить на причастности супруга Елены к преступлению.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.