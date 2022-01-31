С 31 января в медучреждениях Рязанской области приостановят плановый прием из-за коронавируса

Меры приняли из-за высокой заболеваемости коронавирусом и для профилактики распространения «омикрона».

С 31 января в медучреждениях Рязанской области приостановят плановый прием из-за коронавируса. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Меры приняли из-за высокой заболеваемости коронавирусом и для профилактики распространения «омикрона». В медицинских организациях приостановят:

проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения;

проведение медицинских осмотров детей;

плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях за исключением пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью.

Продолжат работу стоматологические поликлиники и женские консультации. Также будут проводится предварительные, периодические, предсменные, предрейсовые, послесменные и послерейсовые медицинские осмотры.