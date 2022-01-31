С 1 февраля в семи рязанских школах возобновится учебный процесс

Еще 302 класса в 39 школах города пока остаются закрытыми по заболеваемости.

В Рязани со вторника, 1 февраля, возобновится учебный процесс в семи школах города. Об этом в понедельник, 31 января, заявили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что на сегодняшний день в связи с распространением вирусных заболеваний закрыта 21 школа. Из карантина вышли учащиеся гимназии № 5 и школы № 69. До 6 февраля на карантине находится школа № 44.

Также известно, что еще 302 класса в 39 школах города пока остаются закрытыми по заболеваемости.

Рязанцев попросили соблюдать меры профилактики респираторных заболеваний и вакцинироваться.