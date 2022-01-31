Рязанский врач рассказала, что «омикрон» заразнее других штаммов коронавируса в четыре раза

За последнюю неделю количество заболевших ковидом в поликлинике № 11 увеличилось в 2,5 раза.

Рязанский врач рассказала, что «омикрон» заразнее других штаммов коронавируса в четыре раза. В пресс-службе регионального минздрава рассказали о лечении коронавирусных пациентов в ГБУ РО ГКБ № 11.

На базе больницы действует госпиталь на 130 мест для взрослых и детей. Всего с апреля 2020 года лечение прошли более четырех тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

Врачи больницы отметили, что на сегодняшний день ситуация с COVID-19 остается напряженной. За последнюю неделю количество заболевших ковидом в поликлинике № 11 увеличилось в 2,5 раза.

«Действительно, есть информация, что тяжелое течение „омикрона“ встречается реже, однако новый штамм распространяется стремительно — он заразнее почти в четыре раза, поэтому мы все с вами встретимся с этой инфекцией», — рассказала заместитель главного врача ГКБ № 11 Татьяна Трунина.

Медик отметила, что данные о легком течении «омикрона» основаны на европейском опыте, где большая часть жителей уже привита.

«Хотелось бы обратить внимание нашего населения на то, что в эту волну количество заболевших будет намного больше, тяжелых и смертельных случаев может быть очень много, и, к сожалению, даже у переболевших в легкой форме мы видим серьезные последствия и осложнения», — поделилась Татьяна Трунина.