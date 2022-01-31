Рязанские предприниматели активно пользуются услугой «Почты России» EMS PT. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила пресс-служба компании.
Только за 2021 год рязанские почтовики доставили около пяти тысяч отправлений общим весом более двух тонн до оптовых покупателей.
EMS РТ — это комплексное логистическое решение по перемещению товарных запасов в точки продаж, также для доставки любых партий отправлений собственными автомобилями «Почты России» по всей территории страны. Услуга доступна только юридическим лицам.
Благодаря услуге EMS PT компании могут в 1,5-2 раза снизить издержки по доставке, оплата взымается только за фактический вес отправления. В Рязанской области этой услугой регулярно пользуются около 30 юридических лиц, часть из них являются представителями крупного бизнеса.
К основным преимуществам услуги можно отнести широкую географию доставки до двери получателя, конкурентные цены (тарификация услуги учитывает исключительно общий вес отправки одному получателю по одному адресу и не зависит от габаритных размеров посылок в составе одной партии), отслеживание движения груза. Клиенты «Почты России» также могут сдать партии товаров для отправки, воспользовавшись опцией «Курьерский сбор».
Узнать подробности можно на сайте «Почты России» в разделе