Рязанские предприниматели активно пользуются услугой «Почты России» EMS PT

Только за 2021 год рязанские почтовики доставили около пяти тысяч отправлений общим весом более двух тонн до оптовых покупателей.

Рязанские предприниматели активно пользуются услугой «Почты России» EMS PT. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила пресс-служба компании.

Только за 2021 год рязанские почтовики доставили около пяти тысяч отправлений общим весом более двух тонн до оптовых покупателей.

EMS РТ — это комплексное логистическое решение по перемещению товарных запасов в точки продаж, также для доставки любых партий отправлений собственными автомобилями «Почты России» по всей территории страны. Услуга доступна только юридическим лицам.

Благодаря услуге EMS PT компании могут в 1,5-2 раза снизить издержки по доставке, оплата взымается только за фактический вес отправления. В Рязанской области этой услугой регулярно пользуются около 30 юридических лиц, часть из них являются представителями крупного бизнеса.

К основным преимуществам услуги можно отнести широкую географию доставки до двери получателя, конкурентные цены (тарификация услуги учитывает исключительно общий вес отправки одному получателю по одному адресу и не зависит от габаритных размеров посылок в составе одной партии), отслеживание движения груза. Клиенты «Почты России» также могут сдать партии товаров для отправки, воспользовавшись опцией «Курьерский сбор».