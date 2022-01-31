Рязанка выиграла золотую медаль на международном турнире по боксу в Сербии

Любовь Шарапова стала победительницей международных соревнований в весовой категории 50 килограмм.

В понедельник, 31 января, в городе Сомбор завершились международные соревнования по боксу среди женщин, юниорок и девочек «11-й Кубок Наций». В соревнованиях участвовали представительницы из 17 стран мира.

В турнире выступали представительницы СШОР «Лидер» и ЦСП Любовь Шарапова и Дарья Косткина.

Любовь Шарапова в первом бою, во втором раунде победила сербку, а в финале одержала досрочную победу над представительницей TBF (команда АИБА) Ангелиной Лукас. Воспитанница тренера Алексея Евдокимова стала победительницей международных соревнований в весовой категории 50 килограмм.

Косткина Дарья в весовой категории 52 килограмма заняла второе место, уступив хозяйке турнира из Сербии.