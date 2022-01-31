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Руководителя рязанского предприятия оштрафовали за неуплату налога в 2,4 миллиона рублей
Гендиректора предприятия в Милославском районе оштрафовали на 320 тысяч рублей.

Руководителя рязанского предприятия оштрафовали за неуплату налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

С октября 2019 года по февраль 2020 года генеральный директор ЗАО «Милославское универсальное предприятие» потратил более четырех млн рублей мимо расчетного счета через распорядительные письма. При этом у предприятия был долг по налогу на сумму более 2,4 млн рублей, по которому налоговая служба уже приняла меры принудительного взыскания.

На руководителя предприятия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

В ходе следствия директор полностью погасил задолженность по налогу, суд назначил ему штраф в 320 тысяч рублей.