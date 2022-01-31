Россиянам спрогнозировали рост платежа по ипотеке до 21% в течение полугода

Уточняется, что ежемесячный платеж может вырасти к июлю до 21% для тех, кто оформил ее на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15%.

Россиянам спрогнозировали рост платежа по ипотеке до 21% в течение полугода. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили « Известия » со ссылкой на расчеты заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой.

Уточняется, что ежемесячный платеж может вырасти к июлю до 21% для тех, кто оформил ее на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15%. Решетникова заявила, что переплата за весь срок пользования кредитом при таком прогнозе увеличится на 32%, а сумма кредита вместе с платой по процентам за весь срок — на 19%.

Например, при таких условиях ежемесячная плата за ипотеку для владельцев квартиры площадью 30 квадратных метров с учетом средней цены один квадратный метр вторичного жилья по России в 82 605 рублей вырастет с 20 188 до 24 353 рублей, а итоговая стоимость покупки увеличится с 5,2 миллионов до 6,2 миллионов рублей.

Тем временем в Минстрое воздержались подтвердить данные подобных прогнозов. Они уточнили, что увеличение цены зависит от ряда многих факторов.