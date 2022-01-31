Россиянам назвали необычный симптом после перенесенного «омикрона»

Об этом в понедельник, 31 января, заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев в беседе с Ura.ru.

Россиянам назвали необычный симптом после перенесенного «омикрона». Об этом в понедельник, 31 января, заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев в беседе с Ura.ru .

По словам специалиста, после перенесенного «омикрона» кровь у пациента может начать сгущаться, что называется «аберрантным гиперкоагуляционным ответом».

«Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление», — сказал он.

Токарев уточнил, что такой симптом может проявиться не у всех переболевших. Этот вопрос находится на стадии изучения.