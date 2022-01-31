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Россиян предупредили об усилении морозов
Атмосферное давление начнет подниматься со среды, а температура будет падать.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе центр европейской части России окажется под действием отрога антициклона. Об этом передает РИА Новости.

Отрог антициклона — область атмосферы, давление в которой выше, чем в окружающих областях на той же высоте. Из-за него возникнет похолодание.

Атмосферное давление начнет подниматься со среды, а температура будет падать.

В центре Европейской России ожидается до -8 градусов, днем около -5 градусов.

По словам Вильфанда, погода будет безветренной и комфортной.