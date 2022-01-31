Россиян предупредили о подорожании молочной продукции из-за роста себестоимости

В частности, речь идет о продукции компании Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа». Компания уже уведомила ритейлеров об удорожании части ассортимента почти на 10% с февраля.

В России ожидается рост цен на молочную продукцию. Об этом в понедельник, 31 января, сообщила газета « Коммерсантъ ».

В частности, речь идет о продукции компании Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа». Как отметил вице-президент по продажам компании в России Майк Тигнол, в декабре 2021 года цены на биржевые молочные продукты достигли максимума, что не могло не сказаться на российском рынке.

В пример он привел масло жирности 72,5%, которое за год подорожало на 45%, до 430 рублей за килограмм и сухое обезжиренное молоко, подорожавшее на 35%, до 250 рублей за килограмм.

Увеличение цен на молочную продукцию объяснили тем, что в конце 2021 года увеличилась стоимость упаковки на 6,9%, выросли цены на логистику — на 6,7%, и поднялись затраты на обработку товаров и аренду.

Danone предупредила ритейлеров, что цены на молоко в стране в начале 2022 года могут вырасти еще на 17%.

Тем временем в Минсельхозе признали существенное увеличение издержек производителей, но не ожидают резкого роста цен на молочную продукцию в текущем году.