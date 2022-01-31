Путин одобрил идею заменить лишение свободы для 100 тысяч осужденных на исправительные работы

Таким образом осужденные будут сами оплачивать свое содержание, получать деньги и готовиться к выходу на свободу.

Путин одобрил идею заменить лишение свободы для 100 тысяч осужденных на исправительные работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин встретился с главой Минюста Константином Чуйченко. На встрече министр юстиции предложил заменить для ряда заключенных лишение свободы на исправительные работы.

Чуйченко рассказал, что в настоящее время это может коснуться 100 тысяч человек. Он объяснил свое предложение тем, что так люди могут работать, получать деньги и готовиться к выходу на свободу. Глава Минюста подчеркнул, что для бюджета это будет выгодно, так как осужденные фактически будут сами оплачивать свое содержание.

Также сообщается, что по данным министерства юстиции, в 2021 году в местах лишения свободы в России находились 483 тысячи, из них в СИЗО — 109 тысяч.