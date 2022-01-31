После расстрела собак в Рыбном полиция проведет проверку
Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
После расстрела собак в Рыбном полиция проведет проверку. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ведомстве отметили, что заявлений и обращений о случившемся от жителей не поступало.
«Но в ходе мониторинга социальной сети сотрудники полиции нашли данную информацию. По ней проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, что в Рыбном пострадало около 10 собак.