После расстрела собак в Рыбном полиция проведет проверку

Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

После расстрела собак в Рыбном полиция проведет проверку. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что заявлений и обращений о случившемся от жителей не поступало.

«Но в ходе мониторинга социальной сети сотрудники полиции нашли данную информацию. По ней проводится проверка», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, что в Рыбном пострадало около 10 собак.