Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП на Южной окружной

Около 19:50 30 января в Рязани на 185-м километре М5 «Урал» 70-летний рязанец на Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с Renault Megane, за рулем которого была 36-летняя местная жительница.

Пресс-служба регионального управления МВД опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего вечером в воскресенье, 31 января, на Южной окружной.

Около 19:50 30 января в Рязани на 185-м километре М5 «Урал» 70-летний рязанец на Lada Granta не справился с управлением и столкнулся с Renault Megane, за рулем которого была 36-летняя местная жительница.

72-летняя пассажирка Lada Granta скончалась от травм на месте ДТП. Водители получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее фото с места аварии опубликовали очевидцы.