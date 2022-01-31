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Полиция ищет очевидцев ДТП с фурой, произошедшего в декабре в Шацком районе
ДТП произошло примерно в 16:50 на 344-м километре трассы М5. 28-летний житель Тамбовской области на автопоезде в составе грузового тягача «МАЗ» превысил скорость и столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 43-летний житель Московской области.

В Рязанской области ищут очевидцев ДТП, произошедшего в Шацком районе 23 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 16:50 на 344-м километре трассы М5. 28-летний житель Тамбовской области на автопоезде в составе грузового тягача «МАЗ» превысил скорость и столкнулся с Opel Astra, за рулем которого был 43-летний житель Московской области.

38-летняя пассажирка Opel от травм скончалась в больнице. Водителя и пассажиров девяти и 11 лет госпитализировали.

Всех, кому известна информация об аварии, попросили обращаться по номеру телефона (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.