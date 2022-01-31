Названы сроки «глобальной стабилизации» ситуации с COVID-19

По его словам, «глобальная стабилизация» означает, что люди будут переносить COVID-19 легче, а системы здравоохранения разных стран станут тратить меньше ресурсов на госпитализацию пациентов.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что ситуацию с коронавирусной инфекцией ждет «глобальная стабилизация» к середине 2022 года. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik .

По его словам, летальность от коронавируса резко уменьшится, а эпидемический процесс станет управляемым к середине 2022 года.

«Это не конец пандемии, но управляемость эпидемического процесса резко возрастет», — уточнил специалист.

По его словам, «глобальная стабилизация» означает, что люди будут переносить COVID-19 легче, а системы здравоохранения разных стран станут тратить меньше ресурсов на госпитализацию пациентов.

Крючков отметил, что в мае-июне этого года коллективный иммунитет в России должен достигнуть высоких показателей.

По его словам, в течение трех лет россияне будут ощущать последующие волны распространения инфекции. Он сравнил их с «афтершоками» при землетрясении.

«Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация», — заявил Крючков, отметив, что через «года три» будет уже гораздо легче.