Названы симптомы «омикрона», остающиеся после выздоровления

Как отмечается в статье, «омикрон» может спровоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. После заражения могут сохраниться два признака — боль в спине и головокружение.

Британская газета Daily Express перечислила необычные симптомы омикрон-штамма коронавируса, которые могут остаться после выздоровления. Об этом передает РИА Новости .

Как отмечается в статье, «омикрон» может спровоцировать кашель, лихорадку, потерю вкуса и запаха. После заражения могут сохраниться два признака — боль в спине и головокружение.

Врач Энн Мэри заявила, что болезненные ощущения чаще могут возникнуть у людей, переболевших «омикроном», чем у тех, кто заболел штаммом «дельта». По ее словам, также заболевание новой мутацией сопровождается сильной болью в мышцах.