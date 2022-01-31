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На пяти улицах Рязани отключат электричество
Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».

На пяти улицах Рязани отключат электричество. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 1 февраля, в поселке Мирный отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • улица Добролюбова, дома №№ 36, 38;
  • улица Дорожная, дома с 2 по 34, 33, 35, 37, 39;
  • улица Лесная, дома №№ 50, 52, 54, 56, 58, 65, 76, 71;
  • улица 5-й проезд Добролюбова, дома с 41 по 62;
  • улица 6-й проезд Добролюбова, дома №№ 21, 23, 25, с 27 по 34.

Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».