На пяти улицах Рязани отключат электричество
Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».
На пяти улицах Рязани отключат электричество. Об этом
Во вторник, 1 февраля, в поселке Мирный отключат электроэнергию по следующим адресам:
- улица Добролюбова, дома №№ 36, 38;
- улица Дорожная, дома с 2 по 34, 33, 35, 37, 39;
- улица Лесная, дома №№ 50, 52, 54, 56, 58, 65, 76, 71;
- улица 5-й проезд Добролюбова, дома с 41 по 62;
- улица 6-й проезд Добролюбова, дома №№ 21, 23, 25, с 27 по 34.
Причина отключения — работы на воздушной линии, которые проводит МУП «РГРЭС».