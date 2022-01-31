Хубезов предложил ввести KPI для вузов и ссузов для решения кадровой проблемы в медицине

Глава комитета Госдумы по охране здоровья считает, что необходимо не только обеспечить постройку фельдшерско-акушерских пунктов, но и найти для них достаточное количество специалистов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов предложил ввести KPI для вузов и ссузов, чтобы решить кадровые проблемы в медицине. Об этом он заявил в понедельник, 31 января, на совещании партии «Единая Россия».

«Необходимо ввести KPI вузов, ссузов, чтобы они были заинтересованы в трудоустройстве, более широко использовать альтернативную службу, прежде всего для ребят, которые заканчивают медколледжи», — заявил Хубезов.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья считает, что необходимо не только обеспечить постройку фельдшерско-акушерских пунктов, но и найти для них достаточное количество специалистов.